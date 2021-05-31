МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании KPMG прогнозируют для российского дизельного топлива "возможную ненужность на главном рынке сбыта" — в странах Европы, пишет "Коммерсант".

Как следует из отчета компании, в ближайшем будущем потребление дизтоплива в странах Евросоюза будет снижаться. Это происходит по причине перехода на более экологичные виды энергетики и развития электротранспорта. В планах ЕС — достижение углеродной нейтральности.

В настоящее время российское дизельное топливо обеспечивает порядка 70% импорта стран Евросоюза.

При этом внутренний рынок РФ способен вместить не более 40-50 миллионов тонн из 110-120 миллионов, которые, согласно прогнозу KPMG, будут производиться ежегодно отечественными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) к 2030 году.

В случае снижения потребности в российских поставках на внешних рынках, внутри России будет образовываться неизбежный избыток предложения. Это, считают эксперты, приведет к снижению цен.

И хотя частично лишние объемы могут быть перенаправлены в подземные хранилища, это не отменит избыток как минимум в 20-30 миллионов тонн.