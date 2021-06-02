С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ работает над тем, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке летом, несмотря на влияние различных факторов, включая глобальные рынки, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Нефтяные компании помогут водителям распознать качественное топливо

"Правительство РФ, Минэнерго и другие ведомства работают над тем, чтобы не допустить развития сценария нехватки топлива летом, хотя внутренний топливный рынок и испытывает влияние макроэкономических факторов глобальных рынков нефти, нефтепродуктов", — сказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.

"Также внутренний рынок испытывает влияние роста спроса на моторные топлива, связанный организацией летнего отдыха, со снятием некоторых ограничений (из-за COVID-19) в некоторых городах, регионах", — добавил он.

Рост цен на топливо на АЗС в РФ в мае был не выше инфляции, и Минэнерго надеется на сохранение этой тенденции до конца года, заявил глава министерства.

"Корректировка демпфера произошла, поэтому мы надеемся, что как по маю не было роста цен в рознице на АЗС выше, чем динамика инфляции (то есть цены были вблизи инфляции), так и по концу года мы останемся в этих же пределах, то есть вблизи уровня инфляции", — сказал министр.

При этом рост оптовых цен на топливо, по его словам, ограничен корректировкой демпфирующего механизма.

"Это создаёт условия выгодности поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, это создаёт ситуацию, когда дефицита точно не будет, ситуацию, когда изменение цен на нефтепродукты будет в рамках динамики инфляции", — добавил Шульгинов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.