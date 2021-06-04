МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Российский вице-премьер Александр Новак дал оценку росту цен на бензин в стране, пишет РБК.

По мнению Новака, цены на топливо на российских АЗС увеличиваются в пределах инфляции.

Об этом он рассказал изданию в кулуарах ПМЭФ-2021.

В частности, Новак объяснил, что оптовые биржевые цены на бензин являются волатильными: периодически они растут и снижаются. Например, на прошлой неделе (с 24 по 30 июня) они увеличивались. На текущей — уменьшаются.

В то же время стоимость бензина на АЗС сохраняется в пределах инфляции. По мнению Новака, это "нормально": таким образом проявляются инфляционные издержки.

Он также подчеркнул, что цены на топливо на российских заправках должны обеспечивать маржинальность нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и независимых заправок.

"На сегодняшний день достаточно напряженная ситуация с точки зрения маржинальности для заправок", — прокомментировал он и добавил, что для россиян решающим фактором служит не оптовая цена на бензин, а его стоимость на АЗС, где она увеличивается "строго в пределах инфляции".