МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. По официальным данным Росстата, в России бензин марки АИ-92 с начала 2021 года в рознице подорожал на 4,1%, марки АИ-95 на 3,7%. В опте, пишет "Российская газета", рост цен составил более 20%. Дерипаска назвал способ удвоения ВВП России за 10 лет

"Самым неприятным сюрпризом стало увеличение цен на дизельное топливо, которые только за май выросли на пол процента в рознице, и на 3,7% в опте. При этом цель правительства остается прежней — по итогам года не допустить роста цен на АЗС выше инфляции", — пишет издание.

Прогноз Банка России по инфляции на текущий год — 4,7-5,2%. Глава государства Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021 выразил надежду, что инфляция по итогам 2021 года опустится ниже 5%. В апреле этот показатель составил 5,5%.

"Глава Минэнерго Николай Шульгинов отметил, что рост цен на АЗС по итогам мая не превысил уровня инфляции. В ведомстве надеются на сохранение такой тенденции до конца года. Правительство с начала года приняло несколько экстренных мер по удержанию роста цен. С марта для топливных компаний увеличены нормативы по продаже на бирже внутри России бензина (с 10 до 11% от уровня производства) и дизтоплива (с 6 до 7,5%)", — пишет издание и добавляет, что помимо этого с весеннего периода были перенесены ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов. С начала мая в стране начали работать скорректированные параметры демпфирующего механизма на дизель: снижен порог экспортной стоимости бензина, от которой российские компании получают компенсацию из бюджета при поставках топлива на внутренний рынок. Однако цены на АЗС продолжают расти и главным остается вопрос населения:

когда они остановятся,



стоит ли ожидать их снижения во второй половине года, как часто бывало раньше.

"Сейчас предпосылок для снижения розничных цен на автобензин нет. Цены на АЗС будут продолжать расти. Причина — низкая маржинальность торговли в рознице", — рассказал газете глава проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая.

Торговля 92-ым бензином на АЗС в среднем по стране на 3 июня является убыточной (минус 0,9 рубля за литр).

По прогнозам "Петромаркет", рост розничных цен на автомобильный бензин в целом за 2021 год не превысит 5,5%. Таким образом, во втором полугодии 2021 года стоит ожидать роста розничных цен в пределах 1-1,5%.

При этом уже после свершившейся майской корректировки параметров демпферного механизма у кабмина осталось два действенных механизма остановить подорожание топлива.

Первый: еще больше увеличить нормативы продаж бензина и дизеля на бирже. Однако, как заявил глава Санкт-Петербургской международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников, продажи топлива через СПбМТСБ в январе-апреле достигли 25% от объема поставок на внутренний рынок. Это уже сильно выше нормативов.

Второй: запретить экспорт топлива за рубеж.

Лишневецкая считает, что остановить рост и даже привести к снижению оптовых цен за счет ограничения экспорта нефтепродуктов возможно. Она отметила, что такая мера является "крайней", оправданной только в ситуации угрозы дефицита топлива на внутреннем рынке. Сейчас риски возникновения дефицита на рынке автобензина можно оценить как крайне низкие: запасы автобензина на уровне 1,6 миллиона тонн достаточны для того, чтобы не возникло его нехватки даже при растущем спросе и даже в условиях ремонтов НПЗ.

Она добавляет, что в случае введения запрета экспорта, предложение на внутреннем рынке может вырасти на 200-400 тысяч тонн в месяц. В мае это составило бы 6-13% от потребности внутреннего рынка. Такое масштабное увеличение легко обвалило бы оптовую цену марки АИ-92, как минимум, на 9 000 — 12 000 рублей за тонну.

Но действие такого механизма окажется весьма недолгим. По всем законам рынка, НПЗ ориентированные на экспорт просто прекратят производить продукт, приносящий им убытки, дожидаясь отмены запрета.

Лишневецкая подытожила, что в настоящем времени, при высоком уровне маржи НПЗ, запрет экспорта и обвал оптовых цен, не сделали бы переработку нефти в России убыточной, но заметно ухудшило бы ее экономику. "Петромаркет" оценивает, что чистая маржа НПЗ, конфигурация которого оптимизирована для максимального производства автобензина, упала бы 50-80%.