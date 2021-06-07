МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. В среднем за лето цены на бензин в России вырастут на 1,5%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий руководителя аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григория Баженова. Эксперты объяснили рост спроса на бензин на бирже

"У нас сейчас наступила пора высокого спроса, и, соответственно, это начинает стимулировать рост оптовых цен. Растут оптовые цены — это транслируется в розницу. Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать: ситуация выходит за пределы тех коридоров, которые позволяют что-то регулировать. Летом процента на полтора цены вырастут", — отметил аналитик.

В свою очередь, глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в беседе с URA.RU заявил о том, что цены на бензин не вырастут выше инфляции. "Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне. Они будут терять в рознице, но будут зарабатывать оптом. Есть некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный и большого роста цен не будет", — объяснил он.

Однако Баженов не согласился с прогнозом главы РТС. "Цены уже обогнали инфляцию. О чем речь? В Российском топливном союзе толком не знают, как прогнозируется вся эта история. Они повторяют мантры регуляторов. У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз. Уже сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции. И они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен", — сказал руководитель аналитического центра НТС.