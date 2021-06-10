МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Запасы бензина в России сократились за неделю с 1 по 7 июня на 0,9%, составив 1,602 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 0,7%, до 2,704 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Названы сроки, когда бензиновые автомобили исчезнут с российского рынка

В то же время отгрузки топлива на внутренний рынок растут. Так, отгрузки бензина за период со 2 по 8 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли на 0,5%, до 714 тысяч тонн, дизтоплива — на 21%, до 782 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, сократилось на 6,6%, до 720 тысяч тонн, выпуск дизельного топлива вырос на 0,8%, до 1,393 миллиона.

Минэнерго РФ в мае сообщало, что будет рекомендовать топливным компаниям нарастить выпуск и поставки топлива на рынок. В феврале министерство выносило рекомендацию увеличить запасы бензина в целом в стране до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка. Компании выполнили эту цель досрочно. Минэнерго дало такую рекомендацию нефтяникам после того, как в середине января остатки бензина в стране опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.