МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Китай поднимет розничные цены на бензин и дизельное топливо, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном сайте Государственного комитета по развитию и реформам КНР.

"В соответствии с недавними изменениями цен на мировом рынке нефти, в соответствии с действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 11 июня 2021 года внутренние цены на бензин и дизельное топливо вырастут на 175 и 170 юаней (27,4 доллара и 26,6 доллара) за тонну соответственно", — говорится в сообщении. США и Германия сойдутся в последней битве по "Северному потоку-2"

В Китае действует политика регулирования внутренних цен на топливо, согласно которой, если колебания котировок нефти на мировом рынке приводят к изменению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней (7,8 доллара) в большую или меньшую сторону, и при сохранении данной ситуации на рынке в течение 10 рабочих дней, розничные цены на бензин и дизельное топливо должны быть скорректированы.