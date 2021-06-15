2021-06-15T17:34:28+03:00
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Цены на московских заправках замедлили рост
Бензин
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Цены на бензин в Москве с 7 по 15 июня выросли на 3-4 копейки по отдельным сортам, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Неделей ранее, за период с 31 мая... ПРАЙМ, 15.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин в Москве с 7 по 15 июня выросли на 3-4 копейки по отдельным сортам, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее, за период с 31 мая по 7 июня, они выросли в пределах 10-33 копеек в зависимости от марки бензина. Наибольший рост цены был зафиксирован на Аи-98.
Бензин Аи-92 за отчетную неделю подорожал в Москве в среднем на 3 копейки, до 45,47 рубля за литр, Аи-95 — также на 3 копейки, до 50,3 рубля, а Аи-98 — на 4 копейки, до 57,08 рубля. Бензин в столице подорожал у "Татнефти", "Лукойла", Shell и "Нефтьмагистрали".
Дизельное топливо также подорожало — на 2 копейки, в среднем до 49,46 рубля за литр. Дизтопливо в Москве подорожало на сети АЗС "Татнефти" и "Нефтьмагистрали".