МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин в Москве с 7 по 15 июня выросли на 3-4 копейки по отдельным сортам, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Глава "Газпром нефти" назвал устойчивый уровень цен на нефть

Неделей ранее, за период с 31 мая по 7 июня, они выросли в пределах 10-33 копеек в зависимости от марки бензина. Наибольший рост цены был зафиксирован на Аи-98.

Бензин Аи-92 за отчетную неделю подорожал в Москве в среднем на 3 копейки, до 45,47 рубля за литр, Аи-95 — также на 3 копейки, до 50,3 рубля, а Аи-98 — на 4 копейки, до 57,08 рубля. Бензин в столице подорожал у "Татнефти", "Лукойла", Shell и "Нефтьмагистрали".

Дизельное топливо также подорожало — на 2 копейки, в среднем до 49,46 рубля за литр. Дизтопливо в Москве подорожало на сети АЗС "Татнефти" и "Нефтьмагистрали".