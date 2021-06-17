МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские власти рассматривают возможность "заморозить" оптовые цены на бензин, сообщает газета "Коммерсант". Треть россиян призналась в экономии на еде

Такая схема в стране уже применялась три года назад.

Как стало известно газете, правительство страны поручило министерству энергетики подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Предметом нового документа должны стать цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, которые торгуются на биржах.

Ранее эксперты рынка предупреждали: в этом случае нефтяники и, в особенности, независимые НПЗ, могут понести потери.

При этом такая политика властей окажется на руку сетям автозаправочных станций (АЗС): они смогут повысить свою рентабельность за счет более низких закупочных цен.