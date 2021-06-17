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https://1prime.ru/gasoline/20210617/833954763.html
В России захотели "заморозить" цены на бензин
Бензин
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Российские власти рассматривают возможность "заморозить" оптовые цены на бензин, сообщает газета "Коммерсант". Такая схема в стране уже применялась три года назад. Как стало... ПРАЙМ, 17.06.2021
бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские власти рассматривают возможность "заморозить" оптовые цены на бензин, сообщает газета "Коммерсант".
Такая схема в стране уже применялась три года назад.
Как стало известно газете, правительство страны поручило министерству энергетики подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами. Предметом нового документа должны стать цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, которые торгуются на биржах.
Ранее эксперты рынка предупреждали: в этом случае нефтяники и, в особенности, независимые НПЗ, могут понести потери.
При этом такая политика властей окажется на руку сетям автозаправочных станций (АЗС): они смогут повысить свою рентабельность за счет более низких закупочных цен.