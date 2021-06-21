МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо в Москве с 15 по 21 июня не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Bank of America назвал шесть причин для роста нефти до $100 за баррель

Стоимость Аи-92 и дизеля составили 45,47 и 49,46 рубля за литр соответственно.

Остальные марки бензина показали небольшой рост. За отчетную неделю Аи-95 подорожал на 1 копейку, до 50,31 рубля за литр, Аи-98 — на 3 копейки, до 57,11 рубля. Подорожало топливо в столице в сетях АЗС Shell, "Нефтьмагистрали" и ЕКА.

Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп. Последнее ускорение было зафиксировано в первую неделю июня.