2021-06-21T14:22:35+03:00
2021-06-21T14:22:35+03:00
2021-06-21T14:22:35+03:00
2021
https://1prime.ru/gasoline/20210621/833990452.html
Цены на московских заправках замедлили рост
Бензин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо в Москве с 15 по 21 июня не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА)... ПРАЙМ, 21.06.2021
дизельное топливо, цены на бензин, азс, бензин, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83278/52/832785279.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/52/832785279.jpg
https://1prime.ru/images/83278/52/832785278.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/52/832785278.jpg
https://1prime.ru/images/83278/52/832785277.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/52/832785277.jpg
https://1prime.ru/oil/20210621/833990236.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин Аи-92 и дизельное топливо в Москве с 15 по 21 июня не изменились по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Стоимость Аи-92 и дизеля составили 45,47 и 49,46 рубля за литр соответственно.
Остальные марки бензина показали небольшой рост. За отчетную неделю Аи-95 подорожал на 1 копейку, до 50,31 рубля за литр, Аи-98 — на 3 копейки, до 57,11 рубля. Подорожало топливо в столице в сетях АЗС Shell, "Нефтьмагистрали" и ЕКА.
Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп. Последнее ускорение было зафиксировано в первую неделю июня.