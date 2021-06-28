2021-06-28T16:52:07+03:00
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В Москве дорожает бензин и дизельное топливо
Бензин
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Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Москве с 21 по 28 июня выросли на 3-6 копеек по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации... ПРАЙМ, 28.06.2021
цены на бензин, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Москве с 21 по 28 июня выросли на 3-6 копеек по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее цены на Аи-92 и дизель притормозили рост. Немного подорожали только бензин Аи-95 и Аи-98.
Марки бензина Аи-92 и Аи-95 за отчетную неделю подорожали в Москве на 3 копейки, до 45,5 и 50,34 рубля за литр соответственно. Бензин Аи-98 достиг средней цены 57,17 рубля за литр, увеличившись на 6 копеек. Стоимость дизельного топлива выросла на 3 копейки и составила 49,49 рубля. Подорожало топливо в столице в сетях АЗС "Татнефти", "Лукойла" и Shell.
Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп. Последнее ускорение было зафиксировано в первую неделю июня.