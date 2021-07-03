МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в мире в 2020 году составляла 0,81 доллара за литр – это на 11% дешевле, чем в 2019 году, посчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Как объясняют авторы исследования, снижение вызвано в первую очередь падением цен на нефть в первой половине 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились. Самый дорогой бензин снова продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешевый — по-прежнему в Иране, он стоил всего 0,32 доллара за литр.

"Есть много факторов, которые объясняют такую разницу, но интересно заметить, что Иран является экспортером нефти, а Гонконг — импортер, спрос и налоги в котором высоки", — пишет МЭА.

В целом цена на бензин коррелирует с ценой на нефть, однако затраты на переработку, транспортировку, маркетинг, а также налоги делают бензин значительно дороже нефти, добавляют аналитики. При этом в некоторых странах такой корреляции нет из-за жесткого регулирования цен на топливо.

Среди стран с низкой ценой, кроме Ирана, можно выделить также Алжир — 0,35 доллара, Нигерию и Малайзию — 0,4 доллара, Саудовскую Аравию и несколько стран постсоветского пространства: Казахстан, Узбекистан, Киргизию (везде по 0,42 доллара за литр), Туркмению — 0,43 и Индонезию — 0,46. Первая неделя режима COVID-free сократила выручку ресторанов в десять раз

Цена бензина в России в прошлом году была ниже средней — 0,64 доллара, в то время как в 2019 году он стоил 0,7 доллара. Для сравнения — в США литр бензина в 2020 году обходился в 0,68 доллара, в Белоруссии – в 0,72 доллара, а на Украине – в 0,89.

Самый дорогой бензин продавался в странах Западной и Северной Европы: 1,48 доллара стоил литр в Германии, 1,56 — в Норвегии, 1,63 — в Италии и 1,71 — в Финляндии.