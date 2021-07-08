МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

Автозаправочная станция

Росстат отметил подорожание бензина с начала года на 4,4%

По итогам торгов четверга биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 55 656 рублей за тонну. В среду эта марка стоила 55 554 рубля за тонну, побив рекорд, зафиксированный в мае 2018 года (тогда цена составляла 55 434 рубля за тонну).

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов четверга цена Аи-95 на бирже составила 59 215 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов в четверг стоимость дизеля составила 52 391 рубль за тонну.

Заправка автомобиля на АЗС

Бензин подорожал за неделю более чем на половине АЗС Москвы

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Союз считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.

Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, — в результате независимые АЗС работают в убыток. Биржевые цены на бензин марки Аи-92 выросли с середины декабря, когда начался их активный рост, на 25,6%, на Аи-95 — на 29,7%, на дизтопливо — на 19,7%, приводятся подсчеты в документе. При этом розничные цены на бензин за этот период выросли в среднем на 4,6-4,9%, на дизель — на 3%.