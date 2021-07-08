МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи. Росстат отметил подорожание бензина с начала года на 4,4%

По итогам торгов четверга биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 55 656 рублей за тонну. В среду эта марка стоила 55 554 рубля за тонну, побив рекорд, зафиксированный в мае 2018 года (тогда цена составляла 55 434 рубля за тонну).

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов четверга цена Аи-95 на бирже составила 59 215 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов в четверг стоимость дизеля составила 52 391 рубль за тонну. Бензин подорожал за неделю более чем на половине АЗС Москвы

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Союз считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.

Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, — в результате независимые АЗС работают в убыток. Биржевые цены на бензин марки Аи-92 выросли с середины декабря, когда начался их активный рост, на 25,6%, на Аи-95 — на 29,7%, на дизтопливо — на 19,7%, приводятся подсчеты в документе. При этом розничные цены на бензин за этот период выросли в среднем на 4,6-4,9%, на дизель — на 3%.