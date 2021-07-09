МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Цены на бензин растут на фоне подорожания нефти и повышения спроса на топливо. Однако, по мнению экспертов, если бы не предпринимаемые властями меры по поддержке стабильности на этом рынке, рост был бы еще более существенным. Пока же топливо дорожает в пределах инфляции, значит, вряд ли сможет сильнее ее разогнать. В России может появиться новый налог на роскошь для авто

Биржевые и розничные цены на топливо в России стремятся вверх. По итогам торгов четверга стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд за всю историю наблюдений с начала 2018 года — 55 656 рублей за тонну. Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 215 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива также находится у своих максимальных значений — по итогам торгов его стоимость составила 52 391 рубль за тонну.

Это отражается и на розничной цене топлива – только за прошлую неделю средний показатель вырос на 8 копеек — до 48,17 рубля за литр. При этом, по данным Росстата, бензин Аи-92 подорожал на 6 копеек, до 45,4 рубля, а Аи-95 — на 8 копеек, до 49,11 рубля. Стоимость марки Аи-98 превысила 56 рублей за литр, увеличившись за неделю на 18 копеек. Дизельное топливо подорожало на 10 копеек, до 50,01 рубля. С начала года цены на бензин в среднем выросли на 4,6%, на дизтопливо — на 2,7%.

Запасы бензина в стране за предыдущую неделю сократились на 2,4%, составив 1,692 миллиона тонн, а дизельного топлива — выросли на 4,2%, до 2,68 миллиона тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. Отгрузки топлива на внутренний рынок тоже изменились разнонаправленно. За период с 30 июня по 6 июля продажи бензина по сравнению с предыдущей неделей снизились на 0,7%, а дизтоплива — выросли на 7,7%. При этом производство бензина сократилось за неделю на 5,6%, а дизельного топлива — на 0,3%.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН

Основной фактор, который сейчас разогревает топливный рынок – рост мировых цен на нефть, сходятся во мнении аналитики. С начала года они выросли более чем на 40%. Главной причиной этого стало восстановление экономики после локдаунов и, как следствие, рост спроса на топливо. На это многие не обращали особого внимания, поскольку нефтяные цены — далеко не основная составляющая стоимости бензина на заправках, однако сбрасывать со счетов данный фактор не стоит.

Это касается многих стран. К примеру, с начала года, по данным Минэнерго США, розничные цены на бензин в стране выросли в первом полугодии 2021 года в среднем почти на 40%.

"По сравнению с этим, рост цен на бензин на розничном рынке РФ — менее 5%", — говорит старший аналитик Банка Уралсиб Алексей Кокин.

Также на стоимости бензина сказывается повышенный спрос, связанный с наступившим сельскохозяйственным и дачным сезоном, добавляет эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

"Сезонный рост спроса на бензин летом может оказать давление на цены, однако при стабилизации стоимости нефти в диапазоне 70-75 долларов за баррель потенциал дальнейшего подорожания на внутреннем рынке незначителен", — считает Кокин.

ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО МОЖЕМ

Для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива в условиях восстановления спроса Минэнерго и Минфин в этом году дважды корректировали демпферный механизм (обратный акциз для сдерживания скачков цен). Кроме того, ФАС и Минэнерго повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности, бензина до 11% от месячного объема производства, дизельного топлива — до 7,5%.

Однако разница между нетбэком (доходность экспортных поставок, очищенная от пошлин и транспортных расходов) и внутренними ценами, которая в последнее время достигала 17 тысяч рублей по бензинам и 8 тысяч рублей по дизтопливу такова, что никакой демпфер не компенсирует нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок. А увеличение нормативов продаж никак не отражается на реальной картине, поскольку нефтяники и так в основном продают на бирже больше, чем это предусмотрено законом, отметил Коптев.

Впрочем, если бы правительство ничего не делало для сдерживания цен и стоимость топлива определялась бы классическим рыночным способом, по принципу равной доходности поставок в любом направлении, то оптовые цены на бензин были бы намного выше.

"АИ-92 в опте стоил бы почти 51 рубль за литр, АИ-95 – 54,5 рубля за литр, а дизтопливо – 48 рублей за литр", подсчитал Коптев, исходя из показателей нетбэка и биржевых цен, которые публикует Санкт-Петербургская биржа.

Розничные цены на бензин и дизель также были бы выше без предпринимаемых правительством мер в среднем на 5 рублей за литр, чем сейчас, добавляет эксперт.

"Более того, средняя стоимость топлива с начала года выросла на 4,6%, а накопленная инфляция составляет по данным ЦБ от 5 июля составляет 4,53%. То есть, топливо у нас дорожает чуть выше инфляции. Это значит, что заданный Минфином целевой показатель "инфляция + индексация тарифов" в целом в норме", — подчеркивает Коптев.

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ

Аналитики не сомневаются, что топливо будет дорожать и впредь – причин, толкающих цены вниз, до сих пор не обнаружено. Однако, пока бензин дорожает в пределах инфляции, это не должно сильно сказаться на стоимости товаров. Россиянам рассказали, какие авто подешевеют к концу года

"Пока темпы роста цен на бензин соответствуют инфляции – влияние на потребительские товары и услуги ограниченное. Впрочем, даже небольшое удорожание бензина почти сразу же сказывается на практически всей потребительской корзине. Рост стоимости горючего запускает инфляционные процессы по всей цепочке производства, перевозки, хранения. Это может привести к отклонению от прогноза Минэкономразвития по инфляции в 5% на конец года", — считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

При этом не стоит забывать и о других факторах, которые оказывают влияние на цены в магазинах. Их роль существенно превышает значение текущих тарифов на транспортировку.