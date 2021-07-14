МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений (с 2018 года), следует из данных биржи. На бирже объяснили, почему бензин дорожает

По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 179 рублей за тонну.

Также второй день подряд рекорды бьет цена на сжиженный углеводородный газ. В среду она достигла 37 266 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов среды цена Аи-95 на бирже составила 59 433 рубля за тонну.

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут быстрее инфляции, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. Действенной мерой сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. В Европе обсуждают отказ от продажи бензиновых автомобилей

В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива по прямым контрактам и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний доведены рекомендации по повышению производства летом для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.

Также в ведомстве напоминают, что розничные цены на топливо растут не выше инфляции, а для стабилизации цен работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе подготовка изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже.