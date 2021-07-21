МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года, а цена Аи-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение, следует из данных биржи. Стоимость нефти растет в ожидании статистики по запасам в США

По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-95, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 59 849 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,59%.

Таким образом, стоимость марки побила свой рекорд, который был достигнут в июле 2020 года — 59 784 рубля за тонну.

Цена Аи-92 третий день подряд продолжает бить рекорды на бирже, по итогам торгов в среду его цена составила 57 061 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,55%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх. Эксперт назвал семь способов, как уменьшить расход топлива летом

Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен — это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.

Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европейской части. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.