МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Министерство энергетики России рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля благодаря завершению сезонных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

"Минэнерго рассчитывает на стабилизацию биржевых цен на бензин к концу июля", — говорится в сообщении ведомства.

"Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля поспособствует стабилизации биржевых цен. Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны", — приводит слова замминистра энергетики Павла Сорокина ведомство.

Он объяснил, что повышение цен на бирже вызвано сезонными факторами: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, продолжающимся ремонтом нескольких НПЗ. Дополнительным фактором стало восстановление экономики и рост внутреннего туризма. Минэнерго России дало прогноз по поставкам бензина на внутренний рынок

Сорокин добавил, что топливные компании поддерживают производство и поставки топлива на внутренний рынок России на повышенном уровне. В среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тысячи тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года.

Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила исторический рекорд июля 2020 года и достигла 59 849 рублей за тонну, а цена Аи-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение — 57 061 рубль за тонну.

Как ранее пояснил РИА Новости президент СПбМТСБ Алексей Рыбников, рост биржевых цен на бензины и дизель обусловлен в первую очередь ростом спроса на нефтепродукты, а также продолжающейся концентрацией этого спроса именно на бирже. Он добавил, что повышение цен — это ежегодное сезонное явление. В этом году дополнительное влияние оказывают рост экономики после прошлогодних локдаунов и развитие внутреннего туризма в условиях закрытых границ. Как следствие, объем торгов растет не только в секции нефтепродуктов, отметил Рыбников.