МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Подорожание бензина вынудит правительство принимать меры для сдерживания роста цен. Об этом пишет колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

Она отметила, что на данный момент наблюдается существенный рост цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, что может повлечь рост розничных цен. В статье говорится, что в настоящее время цены на топливо растут под влиянием нескольких факторов. Подсчитано, сколько бензина может купить средний россиянин на зарплату

Во-первых, здесь сыграл свою роль сезонный фактор: в связи с отпусками увеличивается спрос на автомобильное и авиационное топливо.

Во-вторых, дают о себе знать плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), колебания курса рубля, а также разница цен на топливо внутри страны и за рубежом.

Наконец, важную роль играет и налоговая политика государства.

По сведениям РИА Новости, АЗС продают бензин с убытком для себя с Нового года. При этом если на АИ-95 продавцы просто не зарабатывают, то доходы от продаж АИ-92 не покрывают расходов. А в отличие от крупных компаний, АЗС не имеют возможности компенсировать потери за счет других видов бизнеса.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов предупредил, что правительство может пойти на решительный шаг и запретить экспорт топлива за рубеж чтобы остановить рост цен внутри страны. Это произойдет в том случае, если рост цен на бензин продолжится на следующей неделе.

Эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн считает, что если такой запрет будет наложен, то цены перестанут расти до конца лета или даже до сентября. Если же запрета не будет, то осенью 92-й бензин будет стоить уже 45,95 рублей, 95-й — почти 51 рублей, с перспективой дорасти до 52 рублей к концу года.

Однако министр энергетики все же настроен оптимистично. "Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной стоимости на заправках для конечного потребителя", — сказал Николай Шульгинов.

Правительство надеется стабилизировать цену на бензин с помощью демпфера — механизма, позволяющего отслеживать разницу цен на внутреннем и внешнем рынках и субсидировать производителей, либо изымать у них часть прибыли в зависимости от этого фактора. Хотя, по мнению экспертов, такая мера может лишь отложить рост цен, а не отменить его.

Без надежного механизма, нивелирующего для производителей разницу между продажей бензина внутри страны или на внешних рынках, демпфер не поможет избежать внутреннего роста цен, говорится в статье.