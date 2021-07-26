МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Роснефть Аэро" заключила контракты на выполнение заправок в аэропортах Стамбула и Урумчи (Китай), говорится в пресс-релизе "Роснефти".

"Роснефть Аэро" расширяет международную сеть авиатопливозаправочного бизнеса в Евразии. Компания заключила контракты на выполнение заправок "в крыло" в аэропортах Турции (Стамбул) и Китая (Урумчи)", — говорится в сообщении компании. Глобальная декарбонизация может снизить ВВП России на 10%, считает Чубайс

В 2020 году "Роснефть Аэро" начала заправку воздушных судов в аэропортах Китая (Пекин, "Шоуду"), ОАЭ (Дубай, "Аль-Мактум") и Испании (Барселона, "Эль-Прат").

"Роснефть Аэро" — дочернее общество "Роснефти", оператор авиазаправочного бизнеса компании. Его международная сеть насчитывает более десяти аэропортов в Испании, Италии, Турции, ОАЭ, Китае, Германии, Грузии и Монголии.