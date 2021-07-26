МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник продолжила незначительное снижение, свидетельствуют данные торгов.

Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,55%, до 57 061 рубля за тонну, а марки Аи-95 — на 1,08%, до 59 007 рублей за тонну.

Стоимость дизтоплива изменилась незначительно — снизилась на 0,09%, до 51 240 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) снизилась на 0,87%, до 41 509 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин 23 июля уменьшились после заявлений регуляторов. При этом 22 июля стоимость бензина Аи-92 четвертый день подряд обновила исторический рекорд и составила 57 597 рублей за тонну, а Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну, достигнув 60 029 рублей.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, однако если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на следующей неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%.

В свою очередь, ФАС России 23 июля заявила, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.