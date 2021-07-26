МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цены на бензин в России благодаря демпферному механизму, призванному сглаживать колебания цен на топливо, не превысят европейские, такое мнение РИА Новости высказал доцент кафедры Экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

"Разговор о возможности превышения внутрироссийских цен на топливо над европейскими даже не стоит: реализованный демпферный механизм исключает такую возможность, и даже в случае возникновения мирового ценового шока на рынке углеводородов, защита российского потребителя от ценовых потрясений будет обеспечена", — сказал он.

Согласен с ним директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Налоговая система (в России — ред.) устроена таким образом, чтобы снижать влияние (мировых цен — ред.) на конечные цены на нефть. Такая тенденция будет продолжаться, пока… сохраняются текущие подходы к налогообложению", — отметил он.

Ранее РИА Новости опубликовало исследование о доступности бензина для населения в разных странах Европы. Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга, на 16-м месте. Как заметил Чередниченко, такое расположение России в рейтинге объясняется динамикой роста розничных цен на топливо. Стоимость бензина зависит от инфляции и не претерпит резких изменений. Если текущая динамика роста розничных цен на бензин сохранится, есть вероятность их дальнейшего роста даже выше прогнозной инфляции в 5,7-6,2%, добавил он.

"Учитывая, что рост цен на топливо является одной из ключевых составляющих инфляционного давления, следует понимать, что вопрос сдерживания цен на этот продукт является одним из важнейших приоритетов для правительства, а значит, что в ближайшее время можно надеяться на реализацию комплекса мер в этом направлении и глобальных опасений ценовой дестабилизации на внутреннем рынке ожидать не приходится", — сказал он. Биржевые цены на бензин продолжили снижение

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в четверг заявил, что если оптовые цены на бензин продолжат бить исторические рекорды, как это было в течение июля, на этой неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%. При этом, по его словам, текущий рост биржевых цен не окажет значительного влияния на розницу. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) после заявления регулятора снизилась в пятницу и продолжила незначительное снижение в понедельник.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.