МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ определится по экспорту бензина после завершения торгов пятницы, запрет может продлиться минимум три месяца, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

"Должны определиться на этой неделе", — сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о сроках, когда ведомство примет решение о том, вводить ли временный запрет на экспорт бензина. Он пояснил, что министерство при принятии этого решения будет опираться на динамику биржевых цен на топливо.

"Мы ждём, хотим понять, будет ли тенденция снижения биржевых цен устойчивой. На основании этого мы сможем принять решение о введении временного запрета на экспорт", — добавил министр, отметив, что Минэнерго для оценки ситуации с ценами на бирже возьмет их динамику за рабочую неделю, оканчивающуюся 30 июля.

При этом на вопрос о том, каким может быть срок временного запрета, Шульгинов ответил: "Я думаю, что (он — ред.) составит, как минимум, три месяца". В целом же, по оценке ведомства, рынок топлива сейчас полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос. "Мы боремся с ростом цены в опте, так как маржа у независимых АЗС страдает", — пояснил он. Россельхознадзор отменяет запрет на поставки в Россию табака из Бразилии

Биржевые цены на бензин на прошлой неделе несколько раз обновили свои рекордные отметки. В связи с этим Шульгинов 22 июля заявил, что их рост не окажет значительного влияния на розницу, однако если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на этой неделе будет запущен процесс запрета экспорта бензина, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15% от производства (по бензину сейчас это 11%).

Уже на следующий день после заявления министра цены на бензин на бирже перешли к снижению и пока сохраняли эту динамику три торговых сессии подряд.