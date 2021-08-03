МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт бензина из России, который активно обсуждается властями в последние недели, приведет к увеличению предложения горючего на рынке и, как следствие, сильному снижению оптовых цен, считают аналитики исследовательской группы "Петромаркет".

"По нашим оценкам, введение запрета на экспорт автобензина может увеличить предложение продукта на внутреннем рынке на 120-350 тысяч тонн или на 4-11% от уровня текущего спроса. В этом случае произойдет очень заметное снижение оптовых цен на продукт – на 6000-7000 рублей за тонну, а, возможно, и более", — считают в "Петромаркете". Стоимость бензина на бирже в зависимости от марки на данный момент колеблется в районе 58-59 тысяч рублей. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю выросли

"Более вероятным и менее болезненным для отрасли способом сдерживания оптовых цен на топливо в стране является заключение правительством с нефтяными компаниями топливных соглашений, регламентирующих объемы поставок и уровни цен в оптовом канале", — отметили аналитики.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже. Через неделю министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры эмбарго. Запрет, как уточнял Шульгинов, может продлиться минимум три месяца.