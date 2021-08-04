МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Росстандарт в первом полугодии выявил продажу некачественного топлива на 7% проверенных АЗС в России против 11,2% годом ранее, сообщило ведомство.

Росстандарт в первом полугодии провел проверки на 535 АЗС. Из них в перечень фактов реализации фальсифицированного топлива включены 38 АЗС. Годом ранее Росстандарт проверил 374 АЗС, из которых некачественное топливо было обнаружено на 42 АЗС.

"Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года доля АЗС, допустивших нарушения, снизилась с 11,2% до 7%", — привели цифры в ведомстве.

Росстандарт при участии специалистов сети АЗС "Газпром нефти" в мае разработал свод правил, как читать паспорта качества топлива.

Паспорт качества — это документ, в котором указано, где было произведено топливо, кем поставлено на АЗС, соответствует ли оно разрешенному в России 5-му экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду.