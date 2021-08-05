МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 27 июля по 2 августа выросли на 1,5%, достигнув 1,622 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 1,1%, до 2,606 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго).

Отгрузки топлива на внутренний рынок изменились разнонаправленно. Так, отгрузки бензина за период с 28 июля по 3 августа по сравнению с предыдущей неделей сократились на 0,5% — до 705 тысяч тонн, дизтоплива — подскочили на 10%, до 860 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, выросло за неделю на 1,1% — до 769 тысяч тонн, а дизельного топлива — на 7%, до 1,437 миллиона тонн.

Остатки бензина в стране в середине января опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн. На этом фоне Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка, и эта цель была выполнена досрочно.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.