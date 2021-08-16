МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовали временно увеличить на третий квартал продажи бензина и дизтоплива через биржу на 1 процентный пункт, до 12% и 8,5% от объёма их производства соответственно, сообщило министерство. Биржевая цена бензина Аи-92 рекордно растет второй день подряд

"Минэнерго России совместно с ФАС утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале 2021 года объёмов минимальных величин биржевых продаж автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% — дизтоплива. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце июня поручил Минэнерго и ФАС вопрос увеличения в третьем квартале норматива продаж топлива на бирже на 1 процентный пункт. В конце июля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил журналистам, что норматив продаж бензина на бирже в России будет повышен с 11% до 12%, независимо от динамики оптовых цен.

"Ведомства рекомендуют компаниям предпринять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объёмах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объёма их производства, с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж", — добавили в Минэнерго.