МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 10 по 16 августа выросли на 1%, до 1,613 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 0,5%, до 2,713 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Россиян предупредили о снижении цен на бензин этой осенью

Производство бензина выросло на 2,6% — до 808 тысяч тонн, дизельного топлива — на 2,1%, до 1,462 миллиона тонн.

При этом отгрузки топлива на внутренний рынок заметно снизились. Так, по данным ЦДУ ТЭК, отгрузки бензина за период с 11 по 17 августа по сравнению с предыдущей неделей сократились на 2,8% — до 714 тысяч тонн, дизтоплива — на 7,8%, до 778 тысяч.

Остатки бензина в стране в середине января опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн. На этом фоне Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка, и эта цель была выполнена досрочно.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.