ПЕКИН, 24 авг — ПРАЙМ. Китай осуществил крупнейшее за год снижение внутренних цен на бензин и дизельное топливо, следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Государственного комитета по развитию и реформам КНР. Стоимость бензина Аи-98 в Москве резко замедлила рост

"В соответствии с недавними изменениями цен на международном рынке нефти, в соответствии с действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24 августа 2021 года внутренние цены на бензин и дизельное топливо будут снижены на 250 и 245 юаней (38,6 доллара и 37,8 доллара) за тонну соответственно", — говорится в сообщении.

Как отмечает газета China Daily, это крупнейшее снижение внутренних цен на топливо с начала года в Китае.

На прошлой неделе на мировых рынках наблюдались заметные распродажи, в результате стоимость нефти упала на 7-9% — это стало сильнейшим снижением с октября.