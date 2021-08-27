МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" может повышать выпуск всех основных видов топлива, если того требует спрос на рынке, и готова к росту потребления авиакеросина на фоне постепенного восстановления авиасообщения, рассказал журналистам глава дирекции переработки нефти и газа компании Михаил Антонов. Росавиация выдала разрешения летать на курорты Египта семи авиакомпаниям

По августовскому прогнозу Минтранса РФ, пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах по итогам текущего года вырастет на 8% к "доковидному" 2019 году, до 79 миллионов человек. В целом в мире также наблюдается постепенный рост международных перелетов.

"Наши заводы "гибкие" – у нас есть возможность повышать выпуск дизельного топлива, бензина, керосина. Мы видим запрос рынка, в том числе готовы оперативно отреагировать на рост потребления авиационного керосина", — сказал Антонов.

Компания на данный момент сосредоточена на программе модернизации НПЗ. Комплекс глубокой переработки нефти на Омском НПЗ будет запущен уже в этом году, на Московском – в 2025 году. После этого "Газпром нефть" направит свои усилия в развитие нефтехимии. Например, часть мощностей Омского НПЗ будет перепрофилирована под нефтехимию. В марте завод уже объявил тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Комплекс нефтехимии".