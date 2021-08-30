МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на заправках в Москве с 24 по 30 августа продолжили расти, при этом бензин марки Аи-100 подорожал больше всего — на 19 копеек, до 58,64 рубля, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Аналитик рассказал, как заседание ОПЕК+ повлияет на рынок нефти

Кроме того, бензин Аи-92 и Аи-95 за ту же неделю подорожал на 8 копеек, стоимость этих марок на 30 августа составляет 46,27 рубля и 51,23 рубля соответственно. А стоимость дизельного топлива увеличилась в среднем на 11 копеек и достигла 50,23 рубля за литр.

Неделей ранее, за период со 16 по 23 августа, цены на бензин и дизельное топливо в Москве выросли на величины от 9 до 15 копеек.

Рост цен на бензин и дизельное топливо за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", "Петрол Комплекса", Shell и "Нефтьмагистрали", а также заправках "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть").

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожает с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками. Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на плановом ремонте.