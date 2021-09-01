Экспорт бензина из РФ упал почти до нуля из-за переключения "Сургутнефтегаза" на внутренний рынок
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт бензина из России упал почти до нуля и без ввода запрета, поскольку основной экспортер — "Сургутнефтегаз" — по договоренности с правительством направил все свои объемы на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы (договорились — ред.) с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортером. Они весь объём (бензина теперь — ред.) поставляют на внутренний рынок", — сказал Новак.
Правительство РФ весной начало активно обсуждать запрет экспорта бензина из страны, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками на фоне ускорения темпов роста биржевых цен на горючее.
Дополнительные меры по стабилизации российского рынка топлива убрали ажиотаж, с наступлением осени ситуация ещё улучшится, добавил Новак.