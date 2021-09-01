МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт бензина из России упал почти до нуля и без ввода запрета, поскольку основной экспортер — "Сургутнефтегаз" — по договоренности с правительством направил все свои объемы на внутренний рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Правительство не видит рисков повышения цен на топливо

"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали. Мы (договорились — ред.) с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортером. Они весь объём (бензина теперь — ред.) поставляют на внутренний рынок", — сказал Новак.

Правительство РФ весной начало активно обсуждать запрет экспорта бензина из страны, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками на фоне ускорения темпов роста биржевых цен на горючее.

Дополнительные меры по стабилизации российского рынка топлива убрали ажиотаж, с наступлением осени ситуация ещё улучшится, добавил Новак.