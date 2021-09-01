МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 23 по 30 августа выросла на 7 копеек, до 49,08 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

В частности, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 6 копеек, до 46,16 рубля, Аи-95 — на 9 копеек, до 49,98 рубля, а Аи-98 — на 9 копеек, достигнув 57,65 рубля.

А дизельное топливо за неделю подорожало в стране в среднем на 3 копейки, до 50,69 рубля за литр. Экспорт бензина из России упал почти до нуля

В итоге цены на бензин с начала года к 30 августа в среднем выросли на 6,4%, на дизтопливо — на 4%.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 50 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске — на 1,7%, Ханты-Мансийске — на 1,5%, Грозном — на 1,4%. При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Благовещенске — на 1%, Новосибирске — на 0,4% и Ярославле — на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — не изменились.

Производство бензина в РФ с 23 по 29 августа выросло на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 816,4 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,4%, до 1,632 миллиона.

По данным Минэнерго России, ситуация на топливном рынке в стране продолжает стабилизироваться, нефтяные компании во второй половине августа полностью исполняли обязательства по насыщению внутреннего рынка топливом в период сезонных ремонтов НПЗ и повышенного спроса.

Внутренний рынок, добавляет министерство, "обеспечен топливом в полном объеме, а биржевые цены постепенно снижаются". Минэнерго ожидает сохранение динамики конечных розничных цен близко к уровню инфляции, заключило ведомство.