МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ не видит сейчас острой необходимости в запрете экспорта бензина, но продолжает следить за ситуацией на рынке, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Мантуров видит основания для снижения экспортных пошлин на металлы

"Наша задача — удерживать цены в районе инфляции, и мы считаем, что на сегодняшний день такой острой необходимости не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря об идее запрета экспорта бензина из страны.

"Вы знаете, что мы выходили с такой инициативой по запрету, но в то же время мы не отрицаем проведения других превентивных оперативных мер по стабилизации", — также отметил он. Министр добавил, что спрос на внутреннем рынке сейчас удовлетворен, поставки бензина Аи-92 и Аи-95 больше, чем в 2019 и 2020 году.