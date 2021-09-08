МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Средняя стоимость бензина на АЗС в России снизилась в первую неделю сентября, поскольку россияне стали возвращаться из отпусков по стране и повышенный сезонный спрос начал проседать, пояснил для РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в августе выросли на 1,4%, при этом в первую неделю сентября — с 30 августа по 6 сентября — бензин подешевел на 15 копеек, что случилось впервые с сентября 2020 года.

"Удорожание бензина в августе на бирже объясняется периодом повышенного спроса на топливо, в этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле. Вместе с тем в сентябре ситуация стала лучше — люди возвращаются на работу, фактор сезонности сходит на нет, соответственно, начали снижаться цены в рознице", — объяснил Юшков.

По его словам, также оказала влияние угроза полного закрытия экспорта бензина: это привело тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Наконец, постепенно заканчиваются сезонные ремонты на НПЗ.

"Это всё вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции", — заключил эксперт.