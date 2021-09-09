МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Части российских АЗС, на долю которых приходится порядка 60% российского рынка, грозит банкротство, сообщает РБК, со ссылкой на заявление топ-менеджера розничной сети Shell в России Виталия Маслова. По его словам, принадлежащие британо-нидерландскому нефтегазовому гиганту автозаправки в России уже восемь месяцев работают в убыток. Они теряют полтора рубля на каждом проданном литре бензина. Эксперт назвал причину остановки цен на бензин

Причина ущерба кроется в ножницах цен между оптовым и розничным рынками топлива — на первом с начала года они выросли на 20-30%, а на втором — всего на 2-3.

По словам топ-менеджера, для бизнеса сложилась очень некомфортная обстановка. Он считает, что ситуацию нельзя держать «на длинном плече, потому что начнется элементарная череда банкротств».

Он также отметил, что частные независимые АЗС находятся не в неравных конкурентных условиях с крупными вертикально интегрированными холдингами.

"У них нет добывающих и перерабатывающих активов в отличии от таких компаний как "Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Газпром нефть". — заявил Виталий Маслов.

В своем выступлении топ-менеджер обратил внимание на то, что нефтегиганты имеют возможность оперировать интегрированной маржой. Она складывается из таких высокодоходных бизнесов, как переработка, оптовые продажи топлива на внутреннем и внешних рынках. Независимые розничные продавцы топлива лишены таких возможностей.

"Мы сейчас генерируем 1,5 рублей убытка с каждого проданного литра [бензина]. Это продолжается на протяжении уже восьми месяцев", — говорит топ-менеджер компании. Из-за этого, по его словам, многим независимым сетям даже банки отказывают в предоставлении кредитов.

Shell работает на российском рынке с 1998 года. С тех пор компания открыла 411 АЗС (из них 233 собственных и 178 — дилерских). Всего в России действует 23 тысяч АЗС, из которых более 60% приходится на независимые сети. У них нет добывающих и перерабатывающих активов.