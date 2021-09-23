МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды в России, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго оценило риски дефицита бензина

По итогам торгов в четверг стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 378 рублей за тонну.

В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 упала с начала месяца на 24 копейки.

Минэнерго России накануне объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких НПЗ, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним. При этом в министерстве подчеркнули, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.