МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором АЗС, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране, сообщает экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию. Жители Британии начали массово скупать бензин

В пресс-службе компании Shell заявили РИА Новости, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.

"EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса", — написал Свинфорд в Twitter.

По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.

Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта, АИ-98- 1,37 фунта, дизельное топливо — 1,37 фунта, газ — 0,67 фунта.

Жители Британии в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Британии проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС страны выстроились длинные очереди.