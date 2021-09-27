МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на автозаправках в Москве за неделю с 20 по 27 сентября не изменились, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Объем продаж газа на бирже подскочил на суточных торгах

Так, по данным МТА, цена на бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100 осталась на уровне прошлой недели и составила 46,02, 50,98 и 58,43 рубля за литр соответственно. Стоимость дизельного топлива в Москве также не изменилась и составила 50,11 рубля за литр.

Стоимость бензина и дизельного топлива при этом росла в сети "Транс-АЗС", только бензина — в сети Shell. При этом, стоимость бензина и дизтоплива снижалась в сети АЗС "Транснефти".

Бензин на предыдущей неделе, с 13 по 20 сентября, подешевел на 1 копейку по каждому сорту. Цены на дизельное топливо на прошлой неделе не менялись.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но пока они не были приняты. К снижению цены в Москве перешли лишь в начале осени.