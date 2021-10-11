МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на автозаправках в Москве за неделю с 4 по 11 октября выросли на 3-5 копеек, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Стоимость Brent приближается к $85 за баррель

Так, по данным МТА, цена на бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100 выросла в среднем на 5 копеек и составила 46,1, 51,06 и 58,51 рубля за литр соответственно. Стоимость дизельного топлива в Москве выросла на 3 копейки, до 50,16 рубля за литр.

Цены на бензин и дизельное топливо за отчетный период росли на сетях АЗС "Лукойла" и Shell, а бензин дорожал еще на заправках "Газпром нефти". При этом цены на бензин на сетях АЗС "Татнефти" снижались.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но пока они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, а затем прекратил рост. Стоимость дизеля снижалась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. В конце сентября цены на бензин и дизтопливо вновь начали расти.