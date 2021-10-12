ПОНИЗОВКА (Крым), 12 окт — ПРАЙМ. Напряжение на оптовом рынке топлива после снижения объемов потребления спадает, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) держит ситуацию под контролем, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. ФАС рассчитывает, что "Газпром" увеличит объемы продаж газа на бирже

"Периодически он (диспаритет оптовых и розничных цен — ред.) проявляется… Летний сезон, он был чувствителен, а сейчас, может быть, напряжение немного спадает из-за снижения объемов потребления… Как только возникает проблема дальнейшего диспаритета, мы поднимаем вопрос совместно с Минэнерго об увеличении объемов продаж на бирже, тогда происходит насыщение рынка. Мы держим эту ситуацию под постоянным контролем", — отметил он.

Шаскольский добавил, что ремонты на НПЗ идут по графику, планы соблюдаются.

Биржевые цены на топливо в России бурно растут с конца 2020 года, обновляя рекорды на протяжении всего 2021 года. В конце лета наступило некоторое затишье, но в сентябре цены вернулись к рекордам. Так, свои максимальные значения обновил бензин сорта Аи-95, его цена 24 сентября достигала 60 570 рублей за тонну, авиакеросин 6 октября вырос до рекорда в 53 092 рублей, мазут 11 октября достиг 28 264 рублей.

Минэнерго объясняло, что рост котировок на бензин был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и с переходом рынка от летних сортов топлив к зимним.