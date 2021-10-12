Глава ФАС: напряжение на оптовом рынке топлива спадает, ведомство контролирует ситуацию
ПОНИЗОВКА (Крым), 12 окт — ПРАЙМ. Напряжение на оптовом рынке топлива после снижения объемов потребления спадает, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) держит ситуацию под контролем, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"Периодически он (диспаритет оптовых и розничных цен — ред.) проявляется… Летний сезон, он был чувствителен, а сейчас, может быть, напряжение немного спадает из-за снижения объемов потребления… Как только возникает проблема дальнейшего диспаритета, мы поднимаем вопрос совместно с Минэнерго об увеличении объемов продаж на бирже, тогда происходит насыщение рынка. Мы держим эту ситуацию под постоянным контролем", — отметил он.
Шаскольский добавил, что ремонты на НПЗ идут по графику, планы соблюдаются.
Биржевые цены на топливо в России бурно растут с конца 2020 года, обновляя рекорды на протяжении всего 2021 года. В конце лета наступило некоторое затишье, но в сентябре цены вернулись к рекордам. Так, свои максимальные значения обновил бензин сорта Аи-95, его цена 24 сентября достигала 60 570 рублей за тонну, авиакеросин 6 октября вырос до рекорда в 53 092 рублей, мазут 11 октября достиг 28 264 рублей.
Минэнерго объясняло, что рост котировок на бензин был связан с ремонтами на нескольких НПЗ и с переходом рынка от летних сортов топлив к зимним.
https://1prime.ru/gasoline/20211012/834945136.html