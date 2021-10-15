МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Правительство России будет принимать меры, чтобы сбалансировать топливный рынок для независимых АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, что снижает цену бензина на АЗС на 10 рублей

"Правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли, с тем, чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции, обеспечивающий удовлетворение спроса, то есть было предложение", — сказал Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели.

"Результаты есть, у нас за последние два месяца на бирже цены частично даже снизились относительно пиковых значений, которые мы наблюдали в июне-июле месяцах, это, кстати, идет на пользу тем же независимым АЗС. Такая работа действительно проводится правительством, министерством энергетики, держится на контроле совместно с Федеральной антимонопольной службой", — заметил Новак.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.