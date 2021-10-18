МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на автозаправках в Москве за неделю с 11 по 18 октября выросли на 15-21 копейку, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным МТА, цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 выросла в среднем на 17 копеек и составила 46,27 и 51,23 рубля за литр соответственно. Стоимость дизельного топлива в Москве выросла на 15 копеек, до 50,31 рубля за литр. Сильнее всего подорожал за неделю бензин Аи-100 — на 21 копейку, до 58,72 рубля. На предыдущей неделе, с 4 по 11 октября, топливо в столице дорожало на 3-5 копеек.

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Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, а затем прекратил рост. Стоимость дизеля снижалась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. В конце сентября цены на бензин и дизтопливо вновь начали расти.