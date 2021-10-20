МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минэнерго РФ объяснило рост стоимости дизельного топлива на бирже в России более ранним, чем обычно, переходом в стране с летних сортов топлива на морозостойкие, а также дорогой нефтью. Нефть дешевеет на данных из США

Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) накануне обновила рекорд за три года. Зимнее и летнее дизельное топливо также подорожало.

"На текущую ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также тенденция по переходу на зимние сорта топлива в более ранний период, чем в прошлые годы, из-за начала похолодания на большей части территории РФ, что и обуславливает более раннее начало спроса", — объяснили в министерстве.

По данным Минэнерго, вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов на внутренний рынок. В настоящий момент суточное производство зимних сортов дизельного топлива составляет порядка 80 тысяч тонн, а отгрузки на внутренний рынок соответствуют уровню 2019 года.

Минэнерго рассчитывает, что в предстоящий зимний период динамику розничных цен на дизельное топливо удастся сохранить на близких к инфляции значениях, а также предотвратить риски недопоставок топлива потребителю.