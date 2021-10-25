МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии объяснил причины роста цен на бензин в США и посоветовал Вашингтону, либо обеспечить большую доступность топлива, либо подумать об ограничении его экспорта из страны.

Президент США Джо Байден 22 октября заявил, что ограничения ОПЕК по добыче нефти являются причиной всплеска топливных цен на американском рынке и дал понять, что на эту тему идут интенсивные переговоры. Он добавил, что возможность снизить цены зависит, в том числе, от Саудовской Аравии.

Бен Сальман не стал комментировать слова Байдена о Саудовской Аравии. "Я техник и работаю с техническими вопросами. Цены на бензин высокие из-за смешения с этанолом, который подскочил в 10 раз, цены на бензин высокие из-за низкого уровня запасов в США, цены на бензин высокие из-за того, что до сих пор не вернулись в строй 2-2,5 миллиона баррелей производственных мощностей, остановленных ураганом", — рассказал бен Сальман в интервью Bloomberg TV.

"Импорт нефти не поможет ситуации. Поможет обеспечение большей доступности бензина или, говорю как техник, не знаю, насколько это уместно, ограничение экспорта бензина", — добавил министр.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

США на фоне роста цен на бензин в стране до максимумов с 2014 года уже неоднократно заявляли, что контактируют с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке. Однако члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают придерживаться текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.

Меж тем цены на нефть также обновляют многолетние максимумы. Так, 18 октября стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI в 20 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.