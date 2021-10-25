МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цены на бензин на автозаправках в Москве за неделю с 18 по 25 октября выросли, но меньшими темпами, чем неделей ранее, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 5 копеек, до 46,32 рубля за литр, Аи-95 — на 6 копеек, до 51,29 рубля. Неделей ранее цены этих марок выросли на 17 копеек. Цена Аи-100 выросла на 4 копейки, до 58,76 рубля за литр (неделей ранее — на 21 копейку).

Платные дороги в России могут подорожать

Стоимость бензина росла в сетях АЗС "Газпром нефти" "Лукойла", на заправках ЕКА и Shell. Дизельное топливо дорожало у "ТНК-Столицы" и "РН-Москвы" (входят в "Роснефть"), на заправках "Газпром нефти", "Лукойла", "Петрол Комплекса", ЕКА и "Нефтьмагистрали".

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, стоимость дизеля снизилась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. В конце сентября цены на бензин и дизельное топливо вновь начали расти.