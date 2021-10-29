МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в октябре увеличилась в сравнении с сентябрем на 2,5%, до 57 509 рублей, сообщает Росавиация. Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов растут на 0,2%

С начала года стоимость топлива выросла на 23,2%.

Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила рекорд, превысив 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствовали данные торгов.

Замруководителя ФАС Петр Иванов в конце сентября в интервью РИА Новости говорил, что служба совместно с Минэнерго и Минтрансом проводит работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин в РФ.