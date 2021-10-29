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2021
https://1prime.ru/gasoline/20211029/835070774.html
Средняя стоимость авиатоплива в России в октябре выросла на 2,5%
Бензин
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Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в октябре увеличилась в сравнении с сентябрем на 2,5%, до 57 509 рублей, сообщает Росавиация. С начала года стоимость топлива... ПРАЙМ, 29.10.2021
энергетика, новости, бензин, авиатопливо, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Средняя стоимость тонны авиационного керосина в РФ в октябре увеличилась в сравнении с сентябрем на 2,5%, до 57 509 рублей, сообщает Росавиация.
С начала года стоимость топлива выросла на 23,2%.
Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду обновила рекорд, превысив 58 тысяч рублей за тонну, свидетельствовали данные торгов.
Замруководителя ФАС Петр Иванов в конце сентября в интервью РИА Новости говорил, что служба совместно с Минэнерго и Минтрансом проводит работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин в РФ.