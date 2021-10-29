МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй торговый день подряд обновляет исторический рекорд, превысив теперь 59 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть немного восстановились после снижения

Цена зимнего дизеля по территориальному индексу Европейской части России в пятницу выросла на 0,43%, до 59 049 рублей. Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива при этом снизилась на 0,13%, до 52 183 и 53 611 рублей за тонну соответственно.

Стоимость бензина также снизилась в последний рабочий день месяца: Аи-92 подешевел на 0,75%, до 53 133 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,13%, до 54 313 рублей.

Кроме того, цена мазута опустилась до 26 396 рублей (-2,91%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — выросла до 39 310 рублей за тонну (+3,31%).

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.

Во вторник эксперты исследовательской группы "Петромаркет" высказали мнение, что мелкооптовый и розничный топливный бизнес накапливает запасы зимнего дизельного топлива из-за приближающих холодов, поскольку зимой его обычно не хватает, этим и объясняется текущий рост оптовых, в том числе на бирже, цен на него.