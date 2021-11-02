МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящийся на акционеров, за девять месяцев 2021 года составила 5,239 миллиарда долларов против убытка год назад, следует из отчетности компании. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО с начала года выросла в 16,5 раза

В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР составила 1,54 доллара против убытка в 6,43 доллара за аналогичный период 2020 года. Выручка выросла в 1,4 раза, до 111,957 миллиарда долларов.

Добыча группы BP за девять месяцев составила 3,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 7,7% ниже показателя годичной давности. При этом без учета сегмента "Роснефти" добыча составила 2,18 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (снижение на 10,9% в годовом выражении).

По итогам третьего квартала чистый убыток BP, приходящийся на акционеров, вырос в 5,7 раза в годовом выражении и составил 2,544 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненный убыток компании составил 0,76 доллара против убытка в 0,13 доллара в третьем квартале 2020 года. Выручка ВР увеличилась на 44% — до 37,867 миллиарда долларов. Saudi Aramco увеличила чистую прибыль третьем квартале в 2,6 раза

ВР прогнозирует незначительный рост базовой добычи в финансовом году по сравнению с 2020 годом. Кроме того, компания планирует провести дополнительный обратный выкуп акций на сумму 1,25 миллиарда долларов до объявления результатов за четвертый квартал.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.