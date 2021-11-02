Чистая прибыль BP Plc за девять месяцев 2021 года составила 5,239 миллиарда долларов
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP Plc., приходящийся на акционеров, за девять месяцев 2021 года составила 5,239 миллиарда долларов против убытка год назад, следует из отчетности компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль ВР составила 1,54 доллара против убытка в 6,43 доллара за аналогичный период 2020 года. Выручка выросла в 1,4 раза, до 111,957 миллиарда долларов.
Добыча группы BP за девять месяцев составила 3,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 7,7% ниже показателя годичной давности. При этом без учета сегмента "Роснефти" добыча составила 2,18 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (снижение на 10,9% в годовом выражении).
По итогам третьего квартала чистый убыток BP, приходящийся на акционеров, вырос в 5,7 раза в годовом выражении и составил 2,544 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненный убыток компании составил 0,76 доллара против убытка в 0,13 доллара в третьем квартале 2020 года. Выручка ВР увеличилась на 44% — до 37,867 миллиарда долларов.
ВР прогнозирует незначительный рост базовой добычи в финансовом году по сравнению с 2020 годом. Кроме того, компания планирует провести дополнительный обратный выкуп акций на сумму 1,25 миллиарда долларов до объявления результатов за четвертый квартал.
BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
https://1prime.ru/gasoline/20211102/835101948.html