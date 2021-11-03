МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость сразу трех видов топлива — летнего и зимнего дизельного топлива и авиакеросина — обновила в среду свои исторические рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), свидетельствуют итоги торгов.

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России в среду выросла на 0,8%, до 59 444 рублей за тонну, побив максимальное значение 29 октября. Летнее же дизельное топливо бьет рекорд второй день подряд, достигнув уже 52 679 рублей и увеличившись за сегодня на 0,38%. Межсезонное дизельное топливо тоже подорожало, и ему до рекорда осталось также немного — лишь чуть больше 100 рублей. В среду его цена выросла на 0,49%, до 53 897 рублей за тонну.

Исторический рекорд побил также авиакеросин, подорожав за день на 0,71%, до 58 251 рубля за тонну. Прошлый рекорд был установлен в понедельник.

Бензин продолжает расти в цене, но ему до максимальных значений еще несколько тысяч рублей. Стоимость Аи-92 выросла по итогам среды на 0,44%, до 53 789 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,03%, до 55 231 рубля.

Остальные виды топлива подешевели в среду на бирже. Так, цена мазута опустилась до 26 525 рублей за тонну (-0,25%), а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — до 38 056 рублей (-0,14%).