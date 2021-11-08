МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках в Москве за неделю с 1 по 8 ноября выросли в среднем на 7 или 9 копеек в зависимости от сорта, тем самым повышение наблюдается шестую неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Нефть дорожает на ожиданиях сохранения ограниченности предложения

По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 7 копеек, до 46,53 рубля за литр, Аи-95 — на 9 копеек, до 51,50 рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем также на 9 копеек, до 58,98 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало за неделю на 7 копеек, до 50,77 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла в сетях АЗС "Лукойла", ЕКА и Shell, а бензин подорожал еще и у "Татнефти".

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, стоимость дизельного топлива снизилась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. На неделе с 27 сентября по 4 октября цены вновь перешли к росту.